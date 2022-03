Brühl ist vom 08. Mai – 28. Mai 2022 wieder beim STADTRADELN mit dabei

Brühl / Metropolregion Rhein-Neckar

Zum 15. Mal startet das Klima-Bündnis in diesem Jahr die Kampagne STADTRADELN und sucht wieder die fahrradaktivsten Kommunen.

Brühl ist dieses Jahr zum 5. Mal, gemeinsam mit den Kommunen aus dem Rhein-Neckar-Kreis, bei der mittlerweile sehr beliebten deutschlandweiten Aktion dabei. „Damit soll wieder gemeinsam ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz und zur Förderung des Radverkehrs in der Region geleistet werden. Innerhalb des Aktionszeitraums vom 08.05. bis 28.05.2022 wollen wir zusammen erneut möglichst viele Fahrradkilometer für die Gemeinde Brühl sammeln“, so die Klimaschutzmanagerin Birgit Sehls.

Es wird auch wieder eine Radtour zu Beginn geben. „Zu der Auftakt-Tour lade ich alle Mitbürgerinnen und Mitbürger zusammen mit dem Gemeinderat am Sonntag, den 08. Mai 2022, um 10 Uhr ein“, freut sich Bürgermeister Dr. Ralf Göck auf die Tour, die diesmal nach Rohrhof führt. „Sie wird so gestaltet sein, dass einem etwaig geplanten Muttertags-Essen im Anschluss nichts entgegensteht“, fügt Göck hinzu. Nähere Informationen zur Auftaktveranstaltung werden von der Gemeindeverwaltung rechtzeitig bekannt gegeben.

Eine Anmeldung zum STADTRADELN ist in Kürze möglich, die Verwaltung wird über die Anmeldemodalitäten informieren, wenn es soweit ist.

Quelle Gemeinde Brühl