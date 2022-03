Binau – Mit Auto in den Garten gestürzt – Frau schwer verletzt

Binau / Neckar-Odenwald-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.

Schwer verletzt wurde eine 82-Jährige am Dienstagmittag bei einem Unfall in Binau. Die Frau war gegen 13 Uhr aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Smart in Ihrer Garage in der Reichenbucher Straße nicht stehengeblieben, sondern geradeaus hindurchgefahren. Die Seniorin stürzte mit ihrem Fahrzeug einen Abhang von mehreren Metern in den darunter befindlichen Garten herunter. Im Garten landete das Auto auf einer dortigen Hütte. Die Frau wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Smart musste mit einem Spezialkran geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.