Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Frühling kommt langsam hervor und auch in Worms soll es nach zwei Jahren Pause wieder heißen: Worms blüht auf! Das Aktionswochenende mit verkaufsoffenem Sonntag am 2. und 3. April lockt zum Einkaufen und entspannten Bummeln in die Wormser Innenstadt. Diverse Betriebe rund um die Themen Gartenbau, Floristik und Kunsthandwerk verleihen den zentralen Plätzen und Straßen in Worms eine frühlingshafte Akzente. Während die Lutheranlage zum Spieleparadies für die kleinsten Besucherinnen und Besucher wird, können sich Autofans auf dem Marktplatz auf die neusten Modelle regionaler Autohäuser freuen. Eine genüssliche Pause verschaffen die gastronomischen Stände in den Einkaufsstraßen. Weitere Informationen zu „Worms blüht auf“ gibt es unter www.wormser-einkaufstage.de. Gartenbaubetriebe, Floristen, Kunsthandwerker und Dekorateure sowie weitere Fachbetriebe präsentieren beim Aktionswochenende „Worms blüht auf“ ihre aktuellen Trends rund um das Thema „Haus und Garten“. Der Einzelhandel öffnet regulär am Samstag und zusätzlich auch am Sonntag von 13 bis 18 Uhr seine Ladentüren. Zahlreiche Rabatte, Schmuck- und Modetrends sowie Sonderaktionen locken in die Geschäfte der Wormser Innenstadt.

Spiel und Spaß gibt es für Kinder in der Lutheranlage bei der mytoys-Hütchenschlacht oder in der Hüpfburg zu erleben. Auf dem Marktplatz präsentieren Autohäuser aus der Region aktuelle Modelle und neueste Trends. Auch verschiedene E-Bike-Modelle werden Interessierten vor der Dreifaltigkeitskirche vorgestellt und erklärt. Eine genussvolle Shoppingpause können die Besucherinnen und Besucher bei diversen gastronomischen Angeboten einlegen. Ob herzhafte Bratwurst, süße Crêpes oder kühle Getränke – Schausteller- und Gastronomiebetriebe sowie lokale Vereine wie die „Fischerwääder“ oder die „Wormser Hausfrauen“ sorgen dafür, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Für das frühlingshafte Flair sorgt einmal mehr die Abteilung Grünflächen und Gewässer der Stadtverwaltung zusammen mit den städtischen Gärtnern des Entsorgungs- und Baubetriebs der Stadt Worms (ebwo): Violen, Hornveilchen, Ranunkeln Vergissmeinnicht und mehr wurden von der Stadtgärtnerei produziert und von den Gärtnern der ebwo eingepflanzt. 40.000 Pflanzen aus 18 Sorten verschönern im diesjährigen Farbschema „Lila, blau, gelb“ die Nibelungenstadt.

Dank an die Partner von „Worms blüht auf“

Folgende Partner unterstützen „Worms blüht auf“: EWR AG, Jakob Jost GmbH, Rheinhessen Sparkasse, Volksbank Alzey-Worms eG und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Worms mbH. Ihnen allen gilt bereits jetzt ein besonderer Dank der Veranstalter.

Auf einen Blick:

Aktionswochenende „Worms blüht auf“ mit verkaufsoffenem Sonntag 2. und 3. April 2022 in der Wormser Innenstadt

Öffnungszeiten: Samstag während der normalen Ladenöffnungszeiten und Sonntag von 13 bis 18 Uhr Eintritt ist frei.