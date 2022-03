Worms – 81-jährige Frau aus Worms vermisst

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit heute, 08.03.2022, 08:30 Uhr, wird die 81-jährige Ingrid Doris Kreinbihl aus Worms vermisst. Frau Kreinbihl ist ca. 165cm groß, ca. 90 kg schwer, hat graues, kurzes, leichtgelocktes Haar. Die Vermisste ist mit einer weißen Winterjacke, einer dunklen Jeanshose und schwarzen Schuhen bekleidet. Frau Kreinbihl ist aus gesundheitlichen Gründen orientierungslos und könnte sich daher in einer hilflosen Lage befinden. Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden. Daher bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Der letzte bekannte Aufenthaltsort ist ihre Wohnung in der Valckenbergstraße in Worms. Wer Hinweise zum Aufenthalt von Frau Kreinbihl geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung setzen.

