Worms – 60-jähriger Mann aus Worms vermisst

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit Freitag, 04.03.2022, 08:00 Uhr, wird der 60-jährige Hans-Berthold Specht aus Worms vermisst. Herr Specht ist ca. 180 cm groß, ca. 90 kg schwer, hat eine ausgeprägte Stirnglatze mit schwarzem Haarkranz. Zur aktuellen Bekleidung des Vermissten liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Vermutlich ist er mit einem älteren sogenannten Holland-Rad mit tiefen Einstieg unterwegs. Farbe und Marke des Fahrrades sind unbekannt. Aus gesundheitlichen Gründen könnte sich Herr Specht in einer hilflosen Lage befinden. Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten. Daher bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Der letzte bekannte Aufenthaltsort ist seine Wohnung in der Alzeyer Straße in Worms. Diese hat er am 04.03.2022 zwischen 08:00 und 09:00 Uhr verlassen. Seit diesem Zeitpunkt fehlt jedes Lebenszeichen von Herrn Specht. Wer Hinweise zum Aufenthalt von Herr Specht geben kann oder diesen nach dem 04.03.2022, 08:00 Uhr gesehen, möge sich bitte mit der Polizei in Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung setzen.

