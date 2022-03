Weinheim – Stoppschild missachtet und Unfall verursacht – zwei Verletzte

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwei verletzte Beteiligte und Sachschaden in Höhe von fast 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen in Weinheim. Eine 64-jährige Frau war gegen 9.30 Uhr mit ihrem VW auf der Moltkestraße in Richtung Bergstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Schulstraße missachtete sie das dortige Stoppschild, übersah eine 61-jährige VW-Cabrio-Fahrerin, die in der Schulstraße in Richtung Albert-Ludwig-Grimm-Straße unterwegs war, und stieß mit ihr zusammen. Dabei lösten in beiden Fahrzeugen die Airbags aus, wodurch die beiden Fahrerinnen leichte Schmerzen im Oberkörper davontrugen. Sie wurden durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch betreut. Die zwei Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste anschließend die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt werden.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail