Speyer – Raubüberfall in Discount-Markt – Tatverdächtige ermittelt

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Nach einem Raubüberfall am 05.02.22 in Speyer konnte die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen einen 21-Jährigen und einen 37-Jährigen aus Speyer als Tatverdächtige ermitteln. Am 21.02.2022 vollstreckten Polizeikräfte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbefehle für die Wohnungen der Tatverdächtigen. Die Beamten stellten umfangreiche Beweismittel sicher, darunter die mutmaßliche Tatkleidung, eine Softairpistole und ca. 100 g Amphetamine. Die Tatverdächtigen wurden dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl wegen schweren Raubes gegen den 21-Jährigen. Ein bereits gegen den 37-Jährigen bestehender Untersuchungshaftbefehl wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde durch den Haftrichter in Vollzug gesetzt. Beide Tatverdächtige wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten verbracht.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail