Meckenheim – Private Hilfe für die Ukraine – Hilfskonvoi startet am Sonntag

Meckenheim / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

In ganz Deutschland wird derzeit Hilfe für die Ukraine organisiert. Auch in Meckenheim, im Landkreis Bad Dürkheim läuft derzeit eine private Hilfsaktion. Dominik Dubel und Jochen Larenz rufen zur Spendenaktion in Meckenheim auf.

Am Sonntag fährt bereits der erste Wechselbrückenzug an die Grenze um die Spenden abzugeben.

Die Menschen brauchen noch immer folgende Dinge:

– Babynahrung

– Babyflaschen

– Pampers

– Feuchttücher

– Mundhygiene

– Verbandsmaterial

– Verbandskästen

– Decken

– Isomatten

– Schlafsäcke

– Taschenlampen

– Batterien

– Damenhygiene

– Schmerzmittel

Kleidung wird NICHT gebraucht und auch NICHT mit an die Grenze genommen.”Hier muss der Platz sinnvoller genutzt werden”, so Dominik Däubel.

“Auch bitten wir von Geldspenden abzusehen, da wir das privat machen und bei den Sachspenden genau wissen, dass sie zu 100% da ankommen wo sie benötigt werden”.

Die Spenden können an folgenden Adressen abgegeben werden:

Albert-Schweitzer-Str. 7

oder in der

Hauptstr. 138

in 67149 Meckenheim