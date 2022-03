Mannheim-Jungbusch – Farbschmierereien an einem mobilen “Blitzer”- Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Jungbusch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Montag, kurz nach 8 Uhr wurde in der Straße Luisenring festgestellt, dass ein mobiler Blitzer an der Seite mit einem Graffiti beschmiert war. Der Täter nutzte wohl auch seine “künstlerische Ader” und beschmierte die Blitzaufnahmefläche mit seiner silbernen Sprühfarbe, um vermutlich zu verhindern, dass “Geschwindigkeits-Sünder” ertappt und überführt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621. 1258-0, in Verbindung zu setzen.

