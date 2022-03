Ludwigshafen – Warnstreiks in Kitas

Ludwigshafen / Rhein-Pfalz-Kreis / Frankenthal / Speyer

Sozial- und Erziehungsdienste: Warnstreiks am internationalen Frauentag in der Pfalz

ver.di ruft die Beschäftigten aus dem Sozial- und Erziehungsdienst in folgenden Kommunen am 8. März zum Streik auf

in Zweibrücken, Pirmasens, Kaiserslautern, Speyer, Schifferstadt, Ludwigshafen, Frankenthal und Worms, werden Kitas und soziale Dienste bestreikt.

Am Vormittag werden in Ludwigshafen, Pirmasens und Speyer Streikkundgebungen stattfinden. Viele Kitas sind dann geschlossen. Die Eltern in den vom Streik betroffenen Kitas wurden frühzeitig informiert.

Einrichtungen der evangelischen Kirche der Pfalz werden am Dienstag ebenfalls zum Warnstreik aufgerufen.

Heute wie vor 100 Jahren geht es darum, mehr Respekt, mehr Gleichberechtigung und eine faire Bezahlung von Frauen durchzusetzen. Denn nach wie vor sind Berufe, in denen mehrheitlich Frauen arbeiten, weniger anerkannt und schlechter bezahlt als Berufe, in denen hauptsächlich Männer arbeiten. Das betrifft ganz besonders den Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes. Über 80 Prozent der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sind Frauen (in den Kitas sogar 94 Prozent). Die schlechte Situation in den sogenannten Frauenberufen hat System. Seit Jahrzehnten sind wirksame Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und eine finanzielle Aufwertung der Arbeit in den Sorgeberufen überfällig. Es ist an der Zeit gemeinsam einzufordern, was bislang fehlt.

Bei den deutschlandweiten Aktionen am 08. März arbeitet die ver.di mit örtlichen Frauenbündnissen zusammen. Sie stärken uns für unseren Tarifkampf den Rücken, sind echte Mitstreiterinnen und erklären sich solidarisch mit unseren Forderungen an die kommunalen Arbeitgeber. Denn die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst leisten mit ihrer Fürsorge- und Bildungsarbeit einen wichtigen Beitrag zu unserer Gesellschaft. Dafür verdienen sie Respekt und (finanzielle) Anerkennung.

Quelle ver.di Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland