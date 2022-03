Ludwigshafen – Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 05.03.2022, gegen 19:15 Uhr, parkte ein 24-Jähriger seinen VW Passat am rechten Fahrbahnrand der Berliner Straße. Als er am 06.03.2022, gegen 14:30 Uhr mit seinem Auto fortfahren wollte, bemerkte er, dass ein Unbekannter gegen sein Auto gefahren war, so dass dieses stark beschädigt wurde. Der VW Passat hatte unter anderem eine große Delle im Bereich der hinteren Tür der Fahrerseite, eine gebrochene Hinterachse, Schleifspuren auf der hinteren Felge sowie eine abgerissene und zerbrochene Radkappe des hinteren Rads. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Auf Grund des Schadenbildes ist es gut möglich, dass jemand etwas gehört oder gesehen haben könnte. Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Die Polizei weist daraufhin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und eventuell mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.