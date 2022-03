Ludwigshafen – Fahrtenschreiber aus LKW gestohlen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit zwischen dem 05.03.2022, gegen 17:00 Uhr und dem 07.03.2022, gegen 09:20 Uhr, drückten unbekannte Täter das Dreiecksfenster eines Mercedes-Benz Lastkraftwagen ein, der in der Erbach Straße geparkt war. Danach öffneten sie den LKW und bauten den Fahrtenschreiber aus. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

