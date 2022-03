Ludwigshafen – Die Eulen Ludwigshafen hoffen am 12. März gegen Essen auf eine volle Eberthalle

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Bis zu 2.000 Zuschauer sind am Samstag, 12. März (19 Uhr), beim Handballspiel in der 2. Liga von den Eulen Ludwigshafen gegen Tusem Essen in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen zugelassen. Beim letzten Heimspiel gegen den EHV Aue war die “Eberthölle” mit 1.795 Zuschauern nicht ausverkauft Nach der 31. Corona-Landesverordnung gilt die 3G-Regelung. Zutritt haben geimpfte, genesene oder getestete Personen mit einem aktuellen negativen Testnachweis. In der Halle entfällt die Maskenpflicht, sobald der feste Platz eingenommen ist oder auch beim Verzehr von Speisen und Getränken. Natürlich dürfen Besucher, wenn sie das möchten, auch weiter Masken tragen. Nach zwei knappen Niederlagen – 23:25 gegen EHV Aue und 20:21 beim ASV Hamm-Westfalen – wollen die Eulen die Trendwende schaffen und nach Spielende mit Vorsänger Max Neuhaus und Co. die Sieger-Humba feiern.

„Eno“ für Bosnien-Herzegowina am Ball :

Eulen-Linksaußen Enes Keskic wird nach dem Zweitliga-Spiel gegen Tusem Essen nach Sarajevo reisen und sich mit der Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina auf zwei WM-Qualifikationsspiele gegen Griechenland vorbereiten. „Das ist die Vor-Qualifikation zur WM-Qualifikation“, verdeutlicht der 22-Jährige. Er sieht sein Team vor einer hohen Hürde gegen stark verbesserte Griechen. Sie sind am Donnerstag, 17. März, Gastgeber. Zwei Tage später folgt das Rückspiel in Tuzla, der mit 110.000 Einwohnern drittgrößten Stadt von Bosnien-Herzegowina. In der Tabelle der 2. Handball-Bundesliga bleiben die Eulen Ludwigshafen mit 25:17 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Allerdings hat sich der Abstand zur HSG Nordhorn-Lingen auf fünf Minuspunkte und auf den VfL Gummersbach auf sieben Minuspunkte vergrößert. Das nächste Eulen-Heimspiel ist am Samstag, 12. März um 19 Uhr, gegen Tusem Essen, die mit 27:19 Punkten auf dem fünften Tabellenrang liegen.

Weitere Informationen über die Eulen Ludwigshafen gibt es unter www.eulen-ludwigshafen.de.

