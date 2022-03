Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Wer sich ehrenamtlich engagiert, tut dies besonders häufig im Bereich Sport: 13,5 Prozent der freiwillig engagierten Menschen in Deutschland sind hier aktiv, in Frankreich sind es 21 Prozent der Menschen, die sich in Vereinen engagieren. Aber nicht nur deswegen ist Sport ein wichtiger Hebel, um möglichst viele (neue) Menschen für deutsch-französisches Engagement zu begeistern: Sport erlaubt es, auch ohne viele Worte und Sprachkenntnisse miteinander zu interagieren und über ein gemeinsames Hobby Kontakte zu knüpfen. Der Bürgerfonds ruft deshalb zu Projekten auf, die Menschen aus Deutschland und Frankreich rund um das Thema „Sport” zusammenbringen. Bis spätestens 10. April 2022 können Interessierte unter https://www.buergerfonds.eu/ Förderanträge einreichen. „Sport vernetzt nicht nur die Menschen untereinander, sondern auch die Länder“, so Landrat Dietmar Seefeldt, der zur Stärkung der deutsch-französischen Freundschaft auch Institutionen im Landkreis Südliche Weinstraße zur Teilnahme aufruft:

„Mitmachen können sowohl diejenigen, die bereits deutsch-französisch aktiv sind – aber auch alle, die ihr gemeinsames Engagement im Sport zum Anlass nehmen wollen, grenzüberschreitendes Engagement einmal auszuprobieren und die Fühler nach Frankreich auszustrecken, wie beispielsweise gemeinnützige Vereine, Bildungs- und Ausbildungszentren, Gebietskörperschaften.“ Zur Ausschreibung beitragen können Aktionen und Projekten, die – vor Ort oder online – den Austausch mit dem Nachbarland ermöglichen, sportliche Aktivitäten zwischen Menschen aus Deutschland und Frankreich organisieren, das Thema „Sport“ aus verschiedenen Perspektiven behandeln, den deutsch-französischen Aspekt im gemeinsamen Engagement unterstreichen.

Gefördert werden Projekte im Rahmen der Ausschreibung in zwei Kategorien mit bis zu 5.000 Euro und mit bis zu 10.000 Euro. Bis zu 80 Prozent der Projektkosten können bezuschusst werden, z. B. für An- und Abreise, Aufenthalt, Organisation, Material, Fortbildungen und Honorare. Der Deutsch-Französische Bürgerfonds berät, vernetzt und finanziert Projekte, die die deutsch-französische Freundschaft und Europa in der Breite der Bevölkerung erlebbar machen. Er fördert eine Vielzahl an Formaten und Themen, ist niedrigschwellig und steht allen Akteuren der Zivilgesellschaft offen. Der Bürgerfonds geht auf den im Jahr 2019 zwischen Deutschland und Frankreich geschlossenen Vertrag von Aachen zurück und wurde im April 2020 errichtet. Er wird vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) umgesetzt und wird zu gleichen Teilen von der Bundesregierung und der französischen Regierung finanziert.