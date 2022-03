Kaiserslautern – Schneeweißchen und Rosenrot Online-Märchenstunde des mpk

Kaiserslautern/Metropolregion Rhein-Neckar. „Schneeweißchen und Rosenrot“ stehen im Mittelpunkt der Online-Märchenstunde, die das Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk) für Kinder ab vier Jahren und Erwachsene am Sonntag, 20. März, um 15 Uhr anbietet. Auch im digitalen Zeitalter haben alte Märchen nichts an Faszination verloren. Nadine Choim liest das klassische Märchen der Gebrüder Grimm in der Sonderausstellung „Vom Zauber der Handbewegung“ und begibt sich damit ins unendliche Reich der Zeichnung. Die Geschichte erzählt von Schutzengeln, Zwergen, Tieren im Wald und zwei Schwestern, die am Ende des Märchens Zeuginnen einer magischen Verwandlung werden. Nach der Lesung beginnt ein Kreativteil zum Basteln und Gestalten. Als Materialien benötigt man pro Kind einen Staudensellerie, Pinsel, Finger- beziehungsweise Wasserfarben, Holzstifte und Papier zum Bemalen – gerne auch im DIN A3-Format. Die Online-Märchenstunde, die über Go-To-Meeting stattfindet, ist kostenfrei, eine Spende an die Museumspädagogik willkommen. Nach der Anmeldung an anmeldung@mpk.bv-pfalz.de bis spätestens Freitag, 18. März, um 11 Uhr werden die Zugangsdaten zugeschickt.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail