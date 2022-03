Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In den gestrigen Abendstunden, kurz nach 20 Uhr fuhr ein 47-jähriger rumänischer Sattelzugfahrer mit seinem Mercedes-Benz mit rumänischer Zulassung auf der stark befahrenen BAB 61 von Speyer in Richtung Hockenheim auf dem rechten Fahrstreifen. Plötzlich löste sich bei dem Sattelauflieger an der zweiten Achse eine Reifendecke und flog auf die Fahrbahn, der zweispurigen Autobahn. In der Folge überfuhren insgesamt zehn nachfolgende Fahrzeuge die Reifenteile, die über die gesamte Fahrbahnbreite, einschließlich des Standstreifens, verstreut waren. In einem nachfolgenden BMW befand sich eine dreiköpfige Familie. Die 28-jährige Beifahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und sie kam vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Der 36-jährige Fahrer und der 3-jährige Sohn in dem Auto blieben unverletzt.

An zehn Fahrzeugen entstand ein Unfallschaden von insgesamt fast 40.000 Euro. Alle Unfallbeteiligten Fahrer behielten insoweit die Ruhe, dass es zu keinem folgenschweren Unfall kam und glücklicherweise “nur” eine Frau leicht verletzt wurde. Bis auf ein Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, konnten auch alle nach der Unfallaufnahme weiterfahren. Auch die verletzte Frau konnte schnell wieder das Krankenhaus verlassen. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Nach circa einer Stunde war die Unfallstelle wieder geräumt.