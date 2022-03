Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit zwischen dem 06.03.2022, gegen 16:00 Uhr und dem 07.03.2022, gegen 07:20 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Haus in der Mittelstraße ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Sie durchwühlten die Zimmer. Ob und was gestohlen worden ist, steht derzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter ... Mehr lesen »