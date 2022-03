Worms – Brand in Mehrparteienhaus

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am gestrigen Sonntag, gegen 14:00 Uhr, zu einem Brand auf dem Balkon eines Mehrparteienhauses in der Apostelbräustraße. Nach ersten Erkenntnissen entstand das Feuer auf dem Balkon der Dachgeschosswohnung und breitete sich auf die dazugehörigen Räume und den Dachstuhl aus. Die alleine anwesende Bewohnerin versuchte sich vor den Flammen zu retten und sprang vom Balkon in darunterliegende Büsche einer Grünfläche. Sie wurde schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in die BGU Ludwigshafen verbracht. Der Brand konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Dennoch brannte die Dachgeschosswohnung teilweise aus und der Dachstuhl wurde in Mitleidenschaft gezogen. Eine weitere Wohnung wurde durch Löschwasser beschädigt. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache sind derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Worms hat die Ermittlungen aufgenommen.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail