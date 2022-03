Wiesenbach – Festnahme nach Diebstahl von Leergut aus Getränkemarkt!

Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagabend gegen 22 Uhr entwendeten ein 17- und ein 21-jähriger Täter mehrere Kisten Leergut sowie eine gefüllte Getränkekiste von dem umzäunten Firmengelände eines Getränkehandels In der Au und konnten festgenommen werden. Nachdem der Inhaber des Getränkehandels in den letzten Wochen vermehrt das Fehlen von Leergut feststellte, installierte er ein Überwachungssystem, welches am Sonntagabend auslöste. Umgehend verständigte er die Polizei. Als die alarmierten Beamten kurz danach an dem Getränkemarkt eintrafen, konnten sie die beiden Täter auf frischer Tat antreffen. Die beiden Diebe versuchten noch zu Fuß vor den Polizisten zu fliehen, konnten aber nach einer kurzen Verfolgung festgenommen werden. Nachdem die strafprozessualen Maßnahmen beendet waren, durften sie wieder gehen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Ob die Beiden auch für die Diebstähle in den vergangenen Wochen verantwortlich sind, bedarf weiterer Ermittlungen.

