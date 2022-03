Viernheim – Luxusautos gestohlen

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwei Luxusautos der Marke Maserati wurden am Sonntag (06.03.) gegen 3.25 Uhr gestohlen. Die Autos im Gesamtwert von rund 170.000 Euro standen auf dem umzäunten Gelände eines Autohauses in der Wiesenstraße/ Ecke Friedrich-Ebert-Straße. Nach ersten Auswertungen sind mindestens drei Personen auf dem Gelände gewesen, nachdem sie das Tor aufgebrochen hatten. Beide Autos wurden mit anderen Kennzeichen bestückt. Mutmaßlich wurde dabei ein Kennzeichensatz von einem Rolls Royce (HP-RR 101) benutzt. Bei den gestohlenen Autos handelt es sich zum einen um einen Maserati Levante in der Farbe Grau und zum anderen um einen blauen Maserati Gran Sport. Wer Hinweise zu den gestohlenen Fahrzeugen oder zu den Tätern geben kann, meldet

sich bitte bei den Ermittlern (K 21/ 22) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

