Speyer – Rheinvilla Speyer: Zwei Ausstellungen im denkmalgeschützten Coworking Space

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Gleich zwei Gründe gibt es in dieser Woche, im Coworking Space Rheinvilla in der Hafenstraße vorbeizuschauen. Der erste Grund ist eine interaktive Ausstellung über die Sustainable Development Goals (SDGs) vom KATE e.V. aus Stuttgart. Diese gemeinnützige Beratungs- und Bildungsorganisation steht für nachhaltiges Wirtschaften, globale Gerechtigkeit und die Umsetzung der Sustainable Development Goals (SDGs). Getreu dem Motto „Zukunft FAIRändern“ ist die Ausstellung noch bis zum 11. März zu erleben. Knackige Sensibilisierungsbotschaften auf Plakaten, Postern und Stickern schenken dabei neue Nachhaltigkeitsimpulse. Mit digitalen Bildungsangeboten, die hinter den QR-Codes stecken, kann das Wissen weiter vertieft werden.

Der zweite Grund für einen Besuch in der Hafenstraße ist die aktuelle Ausstellung von Karin Germeyer-Kihm. Anlässlich des Weltfrauentages am 8. März möchte der Betreiber des Coworking Spaces, die Firma GoodSpaces GmbH, die Sichtbarkeit von Frauen in der Kunst steigern und hängt deshalb für drei Wochen einige Werke der Speyrer Künstlerin in das denkmalgeschützte Gebäude. Auch in den GoodSpaces an weiteren Standorten in Heidelberg sind für einen Monat Werke weiblicher Künstlerinnen zu sehen. Zusätzlich wurden kurze Interviews mit den Künstlerinnen geführt, deren Antworten ebenfalls ausgestellt werden.

Karin Germeyer-Kihm ist ein bekanntes Gesicht in Speyer; so durfte sie bereits zweimal das Brezelfestbild gestalten und schon zahlreiche Ausstellungen in der Region durchführen. Auf die Frage, wie sie das Künstlerinnen-Dasein in der aktuellen Zeit erlebe, antwortete Germeyer-Kihm: „Ich empfinde, dass es heute immer noch schwierig ist, sich als Frau sich in der Kunstszene, durchzusetzen; dem männlichen Künstler wird hier oft noch mehr Aufmerksamkeit gegeben.“

Interessierte können ab sofort bei Lorina Brugger unter der E-Mail-Adresse lorina@goodspaces.de einen Termin vereinbaren.

Weitere Informationen:

Website: https://goodspaces.de/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/goodspaces/

Instagram: https://www.instagram.com/goodspaces/