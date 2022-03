Rhein-Pfalz-Kreis – #Mutterstadt: Streit zwischen Vater und Sohn endet im Polizeigewahrsam

Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion rhein-Neckar.(ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 16:50 Uhr, kam es in einem Mehrparteienhaus in der Schlesierstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn. Aufgrund vorangegangener Streitigkeiten am gleichen Tag, nach denen der Vater das Anwesen zunächst freiwillig verlassen hatte, wollte der Sohn nicht, dass sein Vater in die Wohnung kommt. Während der Rangelei an der Eingangstür stürzte der Sohn. Hierauf schlug der 44-jährige Vater seinem 17-jährigen Sohn in den Rippenbereich. Der Sohn wiederum schlug seinem Vater auf den Kopf. Der 44-Jährige verhielt sich gegenüber den Einsatzkräften verbal aggressiv und gab an, seinen Sohn nicht geschlagen zu haben. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,3 Promille. Da aufgrund des aufbrausenden Verhaltens des Mannes eine weitere Konfrontation mit seinem Sohn zu erwarten war, wurde dieser zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.