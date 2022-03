Rhein-Pfalz-Kreis – Hilfe für die Ukraine – Sammelaktion für Partnerlandkreis in Polen

Rhein-Pfalz-Kreis

Landrat Clemens Körner erreichte heute Morgen ein „Hilferuf“ unseres Partnerkreises aus Oppeln (Polen), der wiederum seinen Partnerkreis Kalusch in der Ukraine mit verschiedenen Hilfsgütern unterstützen möchte.

Nach kurzfristiger Rücksprache mit den Gemeinden im Rhein-Pfalz-Kreis will auch der Landkreis seinen Beitrag dazu leisten und wird die vom Partnerlandkreis gewünschten Hilfsgüter jeweils über eine gemeindliche Sammelstelle einsammeln und den Transport nach Oppeln in Polen organisieren. Von dort aus werden die Hilfsgüter weiter in die Ukraine gebracht.

Der Landrat und die Bürgermeister*innen des Rhein-Pfalz-Kreises möchten daher die Bürgerinnen und Bürger bitten, wenn möglich folgendes Hilfsmaterial als Spenden abzugeben:

Medizinprodukte:

– individuelle Verbände, Druckverbände, Bandagen, Wundauflagen

– Auto-Verbandskästen

– Rettungstaschen/Ärztetaschen gleich welcher Art

– Erste-Hilfe-Pakete, First-Aid-Kits (IFAK’s)

– Bluttransfusionssysteme/-Hilfsmittel

– Rettungsdecken

– Einweghandschuhe

– Schmerzmittel/-Spritzen

– Beruhigungsmittel

– medizinischer Alkohol

– blutstillende Mittel

– Tragbahren

Allgemeine Artikel:

– Knieschoner

– Thermounterwäsche

– Stiefel

– Schlafsäcke

– Thermomatten

– Powerbanks

– Taschenlampen

– Ferngläser

Folgende Sammelstellen wurden in der Kürze der Zeit eingerichtet: