Mannheim – Streit in Straßenbahn endet in Körperverletzung – Zeugen gesucht!

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Nachdem am Freitag, gegen 17:40 Uhr, in einer Straßenbahn der Linie 4a ein Streit zwischen mehreren Frauen eskalierte, sucht das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Die vier Frauen im Alter zwischen 24 und 41 Jahren gerieten aufgrund des Platzes von zwei mitgeführten Kinderwägen zunächst in einen verbalen Streit. Dieser endete schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher zwei der Beteiligten im Gesicht verletzt wurden. Da der genaue Hergang des Vorfalls noch nicht abschließend geklärt ist, sucht das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt nun Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 zu melden.

