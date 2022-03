Ludwigshafen – Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 05.03.2022, kam es um 14:30 Uhr, in der Brunckstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 77-jährigem Fahrradfahrer und einem 32-jährigen Autofahrer. Der Autofahrer übersah beim Ausfahren von einem Grundstück den, auf dem Radweg fahrenden, 77-Jährigen. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt und vor Ort durch Rettungskräfte versorgt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

