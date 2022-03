Ludwigshafen – Neue Kurse im Hallenbad Süd

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Mitarbeiter*innen des Hallenbads Süd bieten ab März neue Schwimmkurse für Kinder sowie einen Aquajogging-Kurs an. Die Reservierung von Kurskarten für die Kinderschwimmkurse er-folgt per E-Mail, und zwar ab Freitag, 11. März 2022, 17 Uhr. Es gibt einen Schwimmkurs für Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren (dienstags und donnerstags um 14 Uhr), einen zweiten Kurs für Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren (dienstags und donnerstags um 15 Uhr) und einen für Kinder von sieben bis zwölf Jahren (dienstags und donnerstags um 16 Uhr). Jede Kurseinheit dauert 45 Minuten. Alle drei Kurse beginnen am Dienstag, 22. März 2022. Alle Kurse beinhalten zwölf Einheiten und kosten 55 Euro. Wer für sein Kind einen Kurs buchen möchte, schreibt ab Frei-tag, 11. März 2022, 17 Uhr, eine E-Mail an hallen-bad.sued@ludwigshafen.de mit dem gewünschten Kurs in der Betreffzeile.

Bei der Anmeldung per E-Mail für die Kinderschwimmkurse benötigt das Badpersonal folgende Informationen: Name und Geburtsdatum des Kindes sowie eine Telefonnummer. E-Mails, die früher eingehen als zum genannten Zeit-punkt oder die benötigten Informationen nicht beinhalten, werden nicht berücksichtigt. Für die Kurse zugelassen werden diejenigen, deren E-Mails als Erstes eingehen. Nur diejenigen, die zugelassen werden, werden benachrichtigt. Sie erfahren, wann sie an der Kasse des Hallenbads Süd die Kurskarten kaufen und abholen können. Erfolgt innerhalb dieser Frist kein Kauf, wird der Platz anderweitig vergeben. Alle E-Mails werden nach Abschluss des Kurskartenverkaufs wieder gelöscht. Ab Donnerstag, 24. März 2022, startet um 12 Uhr auch wieder ein Aquajogging-Kurs mit fünf Einheiten jeweils donnerstags. Dieser Kurs kostet 42,50 Euro pro Person. Kurskarten können direkt an der Kasse des Hallenbads Süd gekauft werden.