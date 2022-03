Ludwigshafen – Jörn Rebholz ist neuer Leiter des Bereichs Integration und Weiterbildung

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit 1. März 2022 ist Jörn Rebholz neuer Leiter des Bereichs Integration und Weiterbildung im Sozialdezernat der Stadtverwaltung Ludwigshafen. Der Stadtrat hatte in seiner Sitzung vom 14. Februar 2022 dem Vorschlag der Verwaltung für die Besetzung der Stelle zugestimmt. Der 57-jährige Jörn Rebholz kommt aus der Personalberatung und hat für verschiedene Branchen wie Automobilindustrie, Konsumgüterindustrie und Einzelhandel Führungskräfte rekrutiert und vermittelt. Dadurch ist er mit Themen der Aus- und Weiterbildung, Personalentwicklungsfragen wie auch mit Themen der Organisationsentwicklung und dem Veränderungsmanagement gut vertraut. Während seiner Berufstätigkeit war er unter anderem für das Frankfurter Amt für multikulturelle Angelegenheiten tätig und erarbeitete erstmalig eine Übersicht der vielfältigen religiösen Gemeinschaften der Stadtgesellschaft und eine Auswertung von Stellungnahmen zum damals neuen Diversitätskonzept der Stadt.

Jörn Rebholz studierte, nach seiner technischen Berufsausbildung zum Prozessleittechniker bei der BASF, Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie sowie Erziehung und Internationale Entwicklungen an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Der Bereich Integration und Weiterbildung ist nicht nur unter neuer Führung, sondern wird auch neu aufgestellt. So wechselt die Abteilung Integration vom Bereich Steuerung im Sozialdezernat in den Bereich Integration und Weiterbildung zurück, wo die Abteilung vor einigen Jahren schon einmal angesiedelt war. Weitere Abteilungen sind unter anderen die Beschäftigungsförderung und die Volkshochschule. Insgesamt arbeiten rund 50 Mitarbeiter*innen im Bereich Integration und Weiterbildung. “Ich freue mich, dass wir mit Jörn Rebholz für diesen Bereich jemanden gewinnen können, der nicht nur Erfahrung in Sachen Aus- und Weiterbildung mitbringt, sondern sich auch sehr gut auf dem Gebiet der Integration und des Diversity Managements auskennt”, sagt Sozialdezernentin Beate Steeg.

In der Abteilung Beschäftigungsförderung sind die Schwerpunkte Arbeitsgelegenheiten, Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen sowie sozialpädagogische Begleitung für Arbeitslose zusammengefasst. Die Volkshochschule ist die klassische Weiterbildungseinrichtung für Erwachsene, sie dient der Aus-, Fort- und Weiterbildung für alle Bürger*innen. Die Abteilung Integration zielt darauf ab, das friedliche Zusammenleben von Menschen aus rund 150 verschiedenen Nationen in Ludwigshafen mit dem Ziel zu gestalten, Zuwander*innen eine gleichberechtigte gesellschaftliche, soziale und politische Teilhabe zu ermöglichen. In enger Zusammenarbeit mit dem Beirat für Migration und Integration werden beispielsweise Sachverhalte thematisiert und in die zuständigen kommunalen und überregionalen Gremien eingebracht. Ein weiteres Angebot der Abteilung Integration ist der Internationale Frauentreff in der Westendstraße sowie die Koordinierung des Projekts “Brückenbauer” als Sprachmittler*innen. Hierzu zählt die Qualifizierung der Sprachmittler*innen ebenso wie die Koordinierung ihrer Einsätze.