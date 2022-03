Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/IHK Pfalz) – Rund 78.000 Mitgliedsunternehmen der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz können bis zum 5. April ihre Vollversammlung für die nächsten sechs Jahre wählen. Um die 85 Sitze im Parlament der Wirtschaft bewerben sich 119 Unternehmerinnen und Unternehmer, davon 66 aus der aktuellen Vollversammlung und 53 neue Kandidaten. Als Mitglieder der Vollversammlung entscheiden die Unternehmer über die Ausrichtung der IHK-Arbeit, den Haushalt und die Höhe der IHK-Beiträge. In der konstituierenden Sitzung am 23. Juni wählen sie das Präsidium und den Präsidenten.

Der amtierende IHK-Präsident Albrecht Hornbach ruft die Unternehmerinnen und Unternehmer dazu auf, sich aktiv an der IHK-Wahl zu beteiligen: „Mit Ihrer Stimme entscheiden Sie, wer Ihre Interessen in den nächsten Jahren in der IHK Pfalz vertreten und wer sich für die Belange der eigenen Branche und des eigenen Wirtschaftsstandorts stark machen soll.“

Die IHK-Wahl findet per Briefwahl statt. Dabei wählen die Unternehmen ihre Vertreter in sieben Wahlgruppen: Industrie, Einzelhandel, Groß- und Außenhandel sowie Handelsvertreter/-vermittler, Dienstleistungen, Kreditinstitute und Versicherungsgewerbe, Verkehr und Nachrichtenübermittlung sowie Hotel- und Gaststättengewerbe. Die drei großen Wahlgruppen Industrie, Einzelhandel und Dienstleistungen sind in vier Wahlbezirke eingeteilt: Vorderpfalz, Südpfalz, Nordwestpfalz und Südwestpfalz. So bildet die Vollversammlung die Wirtschaftsstruktur in der Pfalz ab. Jeder Unternehmer wählt Vertreter aus der Gruppe, der er selbst angehört; dabei hat jedes Unternehmen unabhängig von seiner Größe eine Stimme.

Die IHK-Vollversammlung ist das höchste Gremium in der Selbstverwaltung der Wirtschaft. Dabei arbeiten die Vollversammlungsmitglieder, das Präsidium und der Präsident ehrenamtlich und unentgeltlich. Sie bringen ihr Know-how und ihre Fachkompetenz aus allen Branchen und Unternehmensgrößen in die IHK-Arbeit ein. In der Vollversammlung bündeln sich die vielfältigen Interessen der unterschiedlichen Unternehmen. Die Vollversammlung formuliert nach demokratischer Meinungsbildung das Gesamtinteresse der regionalen Wirtschaft. Diese Positionen sind die Voraussetzung für die politische Interessenvertretung der IHK. „Ehrenamtliches Engagement in der IHK bietet die Chance, sich einzumischen und etwas zu bewegen“, sagt Hornbach. Selbstverwaltung sei die effizienteste Art und Weise, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und eigenverantwortlich, ohne den Staat, Dinge zu regeln.

Informationen zur IHK-Wahl gibt es unter www.pfalz.ihk24.de/ihk-wahl. Unter www.pfalz.ihk24.de/kandidaten sind die Profile der 119 Kandidatinnen und Kandidaten hinterlegt. Die Briefwahl findet vom 7. März bis 5. April 2022 statt, alle Wahlberechtigten erhalten ihre Wahlunterlagen automatisch diese Woche per Post. Vom 7. bis 11. März meldet sich ein Callcenter bei allen Mitgliedsunternehmen, um sie an die Wahl zu erinnern. Für Fragen zu IHK-Wahl ist eine Hotline eingerichtet unter 0621 5904-4459.