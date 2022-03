Ludwigshafen – BASF informiert wieder vor Ort über Ausbildungsberufe

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

BASF bietet im März und April jungen Menschen wieder die Möglichkeit, sich über Ausbildungsmöglichkeiten bei BASF am Standort Ludwigshafen zu informieren. Die Events für die Jugendlichen finden vor Ort in den Räumlichkeiten der BASF-Ausbildung statt.

„Ich freue mich, dass wir im Frühjahr die jungen Menschen wieder vor Ort begrüßen und Einblicke in der Ausbildung bei BASF bieten können. Wir wissen, wie wichtig persönliche Gespräche mit unseren Auszubildenden und unseren Ausbildungsexperten sind, wenn junge Menschen sich über Ausbildungsberufe informieren. Mit unseren Angeboten möchten wir sie bei ihrer beruflichen Orientierung unterstützen und sie für BASF begeistern. Bewährte, digitale Formate werden wir aber auch zukünftig begleitend anbieten“, sagt Daniela Kalweit, Rekrutierung Auszubildende.

Berufe-Speed-Dating für Schülerinnen und Schüler

Pünktlich zum Start des zweiten Schulhalbjahres bietet BASF für Schülerinnen und Schüler, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind und noch nicht wissen, welche Fachrichtung zu ihnen passt, am Donnerstag, 17. März 2022 von 8.30 Uhr bis 14 Uhr, das Berufe-Speed-Dating an.

Kurz und knackig erzählen Auszubildende der BASF im persönlichen Gespräch über ihre Ausbildungsberufe und geben Tipps zu Bewerbungsverfahren, Einstellungstest und Auswahlrunde. Beim Berufe-Speed-Dating gibt es Einblicke in die Ausbildungsberufe aus den Bereichen Informatik, Mechatronik, Metall- und Elektrotechnik, sowie Informationen für angehende Chemikanten und Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik. Wer den Traumberuf gefunden hat, kann direkt die Chance für eine Express-Bewerbung für eine Ausbildung für das Jahr 2022 nutzen.

Aktionstag duale Studiengänge

Am 9. April findet der Aktionstag „Duale Studiengänge“ von 9 bis 15 Uhr statt. Schülerinnen und Schüler können sich über die Studiengänge in den Bereichen Betriebswirtschaft, Informatik und Ingenieurwesen informieren und diese praxisnah kennenlernen. Mitarbeitende und Studierende zeigen vor Ort, was die Jugendlichen in der Praxis erwartet.

Wichtig für Interessierte:

Für beide Veranstaltungen ist eine schriftliche Anmeldung unbedingt erforderlich. Anmeldeschluss ist für das Berufe-Speed-Dating am Montag, 14. März, und für den Aktionstag am Mittwoch, am 6. April. Weitere Informationen zu diesen sowie die Anmeldeformulare gibt es unter on.basf.com/ausbildung-aktuelles oder unter Telefon 0621 60-97602.

Mit der Anmeldebestätigung können sich Schülerinnen und Schüler für die Teilnahme an den BASF-Events vom Schulunterricht befreien lassen.

Sollte sich die Veranstaltungsform von Präsenz in virtuell ändern, gibt es rechtzeitig Informationen. Aktuelle Schutzmaßnahmen können zeitnah vor den Veranstaltungen unter www.basf.com/ausbildung nachgelesen werden.

Quelle BASF Lu