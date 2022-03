Lambrecht/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Jahr 2022 setzt das Biosphärenreservat Pfälzerwald gemeinsam mit seinen Partnern, dem Haus der Nachhaltigkeit und der LEADER-Aktionsgruppe Pfälzerwald plus, die Aktion „Gelbes Band“ im Biosphärenreservat und darüber hinaus fort. Im Laufe des Jahres werden Bäume mit dem Gelben Band markiert – ein Zeichen, dass das Obst dort zur Erntezeit kostenfrei und in haushaltsüblichen Mengen geerntet werden darf. Der Lebensraum Streuobstwiese mit seinen ökologischen Funktionen ist seit jeher von guter Wiesen- und Baumpflege abhängig. Aus diesem Grund wird die Aktion „Gelbes Band“ im Jahr 2022 durch verschiedene Angebote zur Wissensvermittlung rund um die Streuobstwiese ergänzt. Somit wird neben dem Genuss des Obstes auch das „Handwerkszeug“ zur langfristigen Sicherung der Streuobstwiesen bereitgestellt. Los geht es am Samstag, 02. April 2022 mit einem Schnittkurs für Obstbäume in Hochspeyer, zu dem das Biosphärenreservat Pfälzerwald im Rahmen des Projektes „LIFE Biocorridors“ einlädt. Die Teilnahme am Kurs ist kostenfrei, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Susanne Ecker, zertifizierte Streuobstwartin und Biosphären-Guide, und Dirk Mitzkat, ebenfalls zertifizierter Streuobstwart, werden anhand einer Baumschnittvorführung vor allem auf den Erziehungs- und Pflegeschnitt eingehen. Wichtiger Teil des Schnittkurses sind neben den Schnitttechniken auch die eigene Sicherung am und im Baum. Nach der Vorführung dürfen die Teilnehmenden auch selbst ans Werk gehen. In Kleingruppen wird jeweils ein Baum unter die Lupe genommen und es wird gemeinsam überlegt, wie beim Schnitt vorgegangen werden soll. Um Anmeldung zu dem Baumschnittkurs bei Christina Kramer wird gebeten, vorzugsweise per E-Mail an c.kramer@pfalzerwald.bv-pfalz.de, ansonsten telefonisch unter der Nummer 06325 9552-46. Die Veranstaltung wird im Rahmen des Projekts „LIFE Biocorridors“ gefördert von der Europäischen Union, den Projektpartnern in Frankreich und in Rheinland-Pfalz sowie dem Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität (MKUEM) Rheinland-Pfalz.

Weitere Veranstaltungen rund ums Streuobst

Im weiteren Jahresverlauf stehen zwei Kurse zur Handhabung und zum Umgang mit der Sense an: Am 11. Juni findet der erste Kurs in Vinningen statt, organisiert von der LAG Pfälzerwald plus in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Obst- und Gartenbauverein. Am 03. Juli gibt es einen weiteren Kurs in Johanniskreuz, der vom Haus der Nachhaltigkeit organisiert wird. Informationen zur Anmeldung finden sich unter www.pfaelzerwald.de/termine. Schließlich werden auf dem Marmeladenmarkt am 08. und 09. Oktober am Haus der Nachhaltigkeit Pomologen für die Bestimmung von Obstsorten zur Verfügung stehen. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung finden sich im Jahresverlauf unter https://hdn.wald.rlp.de/de/veranstaltungen.

Die Aktion „Gelbes Band“

Koordiniert wird die Aktion in unserer Region durch das Haus der Nachhaltigkeit (Landesforsten Rheinland-Pfalz), die LEADER-Aktionsgruppe Pfälzerwald plus und das Biosphärenreservat Pfälzerwald. Mit dem „Gelben Band“ möchten die Initiatorinnen und Initiatoren die Aufmerksamkeit auf regionales Streuobst als nachhaltiges Lebensmittel lenken. Durch äußerst kurze Transportwege ist das Obst ein klimafreundliches Produkt, dessen Förderung zudem auch zur Erhaltung des wichtigen Lebensraums Streuobstwiese und der großen Artenvielfalt im Pfälzerwald beiträgt. Alles Wissenswerte zur Aktion „Gelbes Band“ im Biosphärenreservat Pfälzerwald findet sich unter www.pfaelzerwald.de/streuobstwiesen.

