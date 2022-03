Ladenburg – Stadt Ladenburg sucht Menschen mit ukrainischen Sprachkenntnissen

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In Vorbereitung auf die Ankunft von Flüchtlingen aus der Ukraine sucht die Stadt Ladenburg Menschen mit ukrainischen Sprachkenntnissen, die bei möglichen Übersetzungsleistungen unterstützen können. Interessierte können sich telefonisch montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr unter 06203 70-101 sowie per Mail an post@ladenburg.de melden. „Auch wenn zum heutigen Zeitpunkt noch nicht konkretisiert werden kann, was alles benötigt wird, kann sich die Lage täglich ändern. Dann heißt es schnell handeln. Solidarität ist daher das Gebot der Stunde und ich würde mich sehr freuen, wenn uns Bürgerinnen und Bürger mit ihren ukrainischen Sprachkenntnissen in dieser besonderen Situation unterstützen können“, appelliert Bürgermeister Stefan Schmutz.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail