Kaiserslautern – Von Slevogt bis Dix: Rundgang durch die Ausstellung zur Geschichte der Zeichnung im mpk

Kaiserslautern / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – „Von Slevogt bis Dix“ reicht der Rundgang durch die Ausstellung „Vom Zauber der Handbewegung. Eine Geschichte der Zeichnung im 20. und 21. Jahrhundert“, die Kurator Dr. Sören Fischer am Mittwoch, 16. März, um 12.30 Uhr im Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk), Museumsplatz 1, anbietet. Anhand herausragender Blätter aus dem eigenen Bestand beschreibt die Ausstellung die Geschichte, Wesenszüge und Techniken der modernen Zeichnung. In dieser Führung steht mit Künstlern wie Slevogt und Dix die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts im Fokus. Von Slevogt bewahrt die Graphische Sammlung fünf Blätter, die alle in der Ausstellung zu sehen sind. Es handelt sich dabei um Vorzeichnungen für Illustrationen und Wandmalereien. Erstmals hängt auch die Vorzeichnung von Otto Dix direkt neben dem Gemälde „Bildnis Bankier Dr. jur. Kurt Arnhold“ (1927), so dass sich der Entwurf und das fertige Bild sehr gut vergleichen lassen. Eine Anmeldung ist erforderlich unter info@mpk.bv-pfalz.de oder telefonisch unter 0631 3647-201. Die aktuell geltenden Corona-Regeln finden sich unter www.mpk.de.

