Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Neue Verkehrswege, höhere Aufenthaltsqualität, entspannt einkaufen und ausreichend Parkhausstellplätze: All das erwartet Besucherinnen und Besucher sowie Mannheimerinnen und Mannheimer ab dem 11. März in der Innenstadt. Mit der Schrankenschließung in der Fressgasse in Höhe des Paradeplatzes startet die Stadt Mannheim einen zwölfmonatigen Verkehrsversuch. Die geänderte Verkehrsführung geht einher mit einer Umwandung des Straßenraums ... Mehr lesen »