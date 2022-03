Hoffenheim – Die TSG Hoffenheim feiert Auswärtssieg in Köln

Hoffenheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die TSG 1899 Hoffenheim hat im Sonntagsspiel beim 1. FC Köln einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg gefeiert. Nach der torlosen Halbzeit, wo beide Mannschaften Chancen hatten, gelang dem Hoffenheimer Stefan Posch mit einem Kopfballtor in der 61. Minute der 1:0-Siegtreffer. Mit dem 13. Saisonsieg hat sich die TSG Hoffenheim nach 25 Spielen mit 43 Punkten auf den vierten Tabellenplatz verbessert, der zur Teilnahme an der Champions-League reichen würde. Durch das 1:1-Unentschieden von RB Leipzig gegen den SC Freiburg hat Hoffenheimer zwei Zähler Vorsprung auf diese beiden Vereine. Auch der Abstand zum Tabellendritten Bayer 04 Leverkusen beträgt zwei Punkte. Das nächste Bundesligaspiel bestreitet die TSG Hoffenheim am Samstag, 12. März um 15.30 Uhr, zu Hause in Sinsheim gegen Rekordmeister und Tabellenführer FC Bayern München.

Weitere Informationen über die TSG 1899 Hoffenheim gibt es unter www.tsg-hoffenheim.de.

Quelle:

Text: Michael Sonnick