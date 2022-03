Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für ein bunteres Stadtbild geben die Stadtwerke Heidelberg zusammen mit Metropolink auf Anfrage die nächsten 40 Kabelverteilerschränke in der Stadt zur künstlerischen Gestaltung frei. Über die Kampagne „Mach was draus! #KaschteKunscht in Heidelberg“ rufen sie Interessierte im kurpfälzischem Dialekt auf, sich zu bewerben.

Wer als Einzelperson, Verein oder Gruppe mit oder ohne künstlerischem Hintergrund einen Stromkasten gestalten möchte, kann die Gestaltungsidee hierfür ab sofort bis Donnerstag, 31. März 2022, einreichen. Bitte ein Foto eines noch freien Stromverteilerkastens der Wahl im Stadtgebiet Heidelberg inklusive Beschreibung des Standorts ergänzen und an Metropolink per E Mail an kaschtekunscht@metropolink-festival.de senden. Sobald der Vorschlag positiv bewertet und eine gemeinsame Vereinbarung unterzeichnet worden ist, kann´s losgehen – frühestens jedoch am 15. April.

Die Kampagne #KaschteKunscht startete im Dezember 2020. Die Stadtwerke Heidelberg geben jährlich ein Kontingent an neuen Kästen frei, sodass die „KaschteKunscht“ im Stadtgebiet kontinuierlich wächst. Bisher wurden in diesem Zuge knapp 60 „Käschte“ gestaltet.

Begleitet wird die Kampagne „Mach was draus! #KaschteKunscht in Heidelberg“ in den Sozialen Medien über den Hashtag #KaschteKunscht bzw. über den Instagram-Account @kaschtekunscht.

Mehr zur Teilnahme auch auf www.swhd.de/kaschtekunscht

