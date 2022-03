Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar/red/ak/GEDOK Heidelberg e.V.) – Am Samstag, den 26.6.2022 von 15 bis 17 Uhr in der GEDOK-Galerie, Römerstrasse 22 in 69115 Heidelberg sind 10 Kinder eingeladen die Autorin und ihr neuestes Kinderbuch Franz und die Puppe auf Reisen kennenzulernen. Hierin geht es um eine wahre Begebenheit aus dem Leben Franz Kafkas, um die kleine Lilli und um eine Puppe, die auf Reisen geht. In der 30- minütigen Lesung werden auch die wunderschönen Illustrationen von Graham Rust gezeigt. Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt allerdings im eigenen Schreiben von Geschichten nach Anregungen und Schreibübungen zum Thema Was wäre, wenn? Die Autorin leitet seit 2014 Schreibwerkstätten der Stadtbücherei Heidelberg und im Kulturfenster e.V. Mehr zur Methode des Schreibkurses lesen sie hier www.kreatives-schreiben-fuer-kinder.de Mehr zum Kinderkrimi lesen Sie hier: www.julianekayser.de

Eintritt frei, Spenden erbeten, Anmeldung unbedingt erforderlich unter info@julianekayser.de . Begrenzte Teilnehmerzahl. Erfahrungsgemäß schnell ausgebucht.

GEDOK Heidelberg e.V., Römerstr. 22, 69115 Heidelberg

www.gedok-heidelberg.de

info@gedok-heidelberg.de

Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.

Zur aktuellen Coronaverordnung beachten Sie bitte die Hinweise auf www.gedok-heidelberg.de

Die Künstlerinnen freuen sich auf Ihren Besuch.

Alle erforderlichen Hygienemaßnahmen werden eingehalten.