Heidelberg – Historische Erlebnisführungen vom 18. bis 19.03.2022

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Es stehen wieder spanndende Erlebnisführungen an. Hier die Termine und Themen:

8.03.2022, 19:00 Uhr

Fackelführung mit dem Heidelberger Nachtwächter

Mittelalterliche Städte waren nicht erleuchtet. Kienspäne, Fackeln und Laternen, für die man tunlichst selber sorgte, erhellten den Weg. Wir begeben uns wie früher mit Fackeln auf eine Zeitreise durch die dunklen Gassen der Altstadt: ein Nachtwächterführung der ganz besonderen Art. 90 Minuten.

Treffpunkt: Herkulesbrunnen auf dem Marktplatz

Reservierung und Buchung www.heidelberg.reise oder Tel. 0171 1024454 (auch WhatsApp)

Preise: Erwachsene: 12,50 Euro, Schüler & Studenten: 10 Euro, Kinder bis 8 J.: 7 Euro

19.03.2022, 19:00 Uhr

Auf den Spuren der Nachtwächter

Stündlich erklang der Nachtwächterruf in den Gassen der ehemals kurfürstlichen Residenzstadt am Neckar. Und nun ertönt er wieder: Bei den Rundgängen des Heidelberger Nachtwächters. Unterhaltsam erzählt er von den Dingen, die man in den nächtlichen Gassen Heidelbergs erlebte, von der Geschichte der Stadt, ihren Straßen und Plätzen, von ihren Lokal-Originalen, Persönlichkeiten und die schönsten Anekdoten. 90 Minuten.

Treffpunkt: Herkulesbrunnen auf dem Marktplatz

Reservierung und Buchung www.heidelberg.reise oder Tel. 0171 1024454 (auch WhatsApp)

Preise: Erwachsene: 12 Euro, Schüler & Studenten: 9 Euro, Kinder bis 8 J.: 6 Euro

19.03.2022, 19:00 Uhr

Auf den Spuren der Nachtwächter mit Nachtwächterschmaus

Nach unserer klassischen Nachtwächterführung kehren wir in eine historische Studentenwirtschaft ein. Es erwartet jeden Gast eine herzhafte “Kurpfälzer Platte” (auch vegetarisch) im romantischen Ambiente des 19. Jahrhunderts..

Treffpunkt: Herkulesbrunnen auf dem Marktplatz

Reservierung und Buchung www.heidelberg.reise oder Tel. 0171 1024454 (auch WhatsApp)

Preise: Erwachsene: 32 Euro, Schüler & Studenten: 29 Euro