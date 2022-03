Heidelberg-Altstadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am späten Samstagabend gegen 23:30 Uhr wurde eine 33-jährige Fußgängerin in der Friedrichstraße auf Höhe des Theaters von einer ihr unbekannten Person in ein Gespräch verwickelt. Während der englischsprachigen Konversation kam der Unbekannte der Frau verdächtig nahe. Nach dem Gespräch bemerkte die Frau, dass ihr Handy, welches sich kurz zuvor noch in ihrer Jackentasche befand, fehlte. Die Polizei ermittelt nun wegen Taschendiebstahls gegen den Verdächtigen.

Dieser wird als 185-190 cm groß, ca. 35 Jahre, schlank, dunkle und lockige Haare beschrieben. Außerdem trug der Mann dunkle Kleidung.

Zeugen und weitere Personen, welche in etwa dem gleichen Zeitraum in der Altstadt oder näheren Umgebung in ein ähnliches Gespräch verwickelt wurden oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0621/174-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.