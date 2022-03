Heidelberg – Abendführung durch die Landessternwarte!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Landessternwarte auf dem Königstuhl bei Heidelberg wurde 1898 feierlich als „Großherzogliche Bergsternwarte“ eingeweiht. Auch heute, über 120 Jahre später, ist sie ein wissenschaftliches Institut, an dem astronomische Spitzenforschung betrieben wird. Beim Besuch am Freitag, 11.3., 19.30 Uhr erfahren die Teilnehmenden von der Astronomin Dr. Monika Maintz Wissenswertes zur wechselvollen Geschichte der Astronomie im Rhein-Neckar-Raum und erhalten Einblicke in aktuelle astronomische Themen. Bei gutem Wetter können sie den Sternhimmel selbst durchs Teleskop beobachten.

Anmeldungen unter 06221-911 911 oder über die Webseite www.vhs-hd.de.

Veranstalter: vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg