Friesenheim-Hochdorf – Daniel Meyer wird Leistungssportkoordinator im HLZ

Friesenheim-Hochdorf/Metropolregion Rhein-Neckar. Das HLZ Friesenheim-Hochdorf hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison zu vermelden! Daniel Meyer wird ab der Saison 22/23 hauptamtlicher Leistungssportkoordinator und wird sich gemeinsam mit den Jugendkoordinatoren Steffen Christmann und Nik Dreyer um die Weiterentwicklung und Umsetzung des sportlichen Konzepts in der Nachwuchsförderung kümmern. Stefan Deffert (Vorstandsmitglied HLZ Friesenheim-Hochdorf): „Wir freuen uns, dass wir mit Daniel jemanden für uns gewinnen konnten, der uns mit seiner Erfahrung helfen wird, unser Konzept an die Anforderungen eines modernen Leistungszentrums im Nachwuchshandball anzupassen. Insbesondere für die Entwicklung und den Verbleib unserer Talente in der Pfalz ist es wichtig, dass sich Daniel trotz mehrerer anderer Angebote dazu entschieden hat, die Nachwuchsförderung in unserem Landesverband zu übernehmen.“ Der 40-Jährige bringt als A-Lizenzinhaber und zertifizierter Nachwuchstrainer-Leistungssport Handball jede Menge Erfahrung mit.

Von 2015 bis 2019 war er hauptamtlicher Nachwuchskoordinator und Trainer bei den Junglöwen, führte die männliche B-Jugend 2016 ins Halbfinale der Deutschen Meisterschaft und wurde 2017 sowie 2018 Deutscher Vizemeister. Nach der Zeit bei den Rhein-Neckar Löwen übernahm Daniel 2019 die Aufgabe des Jugendkoordinators in der TVG Junioren Akademie und war gleichzeitig auch Co-Trainer in der Zweitligamannschaft des TV Großwallstadt. Aus familiären Gründen zog es Daniel mit seiner Familie 2021 wieder zurück in seine Heimat in der Südpfalz, wo er 2006 seine Kariere als Jugendtrainer bei der SG Wörth- Hagenbach begann. Die Damenmannschaft des TSV Kandel führte Daniel von 2010 bis 2014 aus der Verbandsliga bis in die 3.Liga. Martin Fabian (Vorstandsmitglied HLZ Friesenheim-Hochdorf): „Mit dieser Verpflichtung unterstreichen wir nochmals deutlich, dass eine kontinuierliche, hochwertige Ausbildung und Talentförderung in Rheinland-Pfalz unsere vorrangige Zielsetzung im HLZ ist.“

Herzlich willkommen im HLZ, Daniel !

Quelle:

Foto: Daniela Hook