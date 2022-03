Frankenthal – Containerlieferung: Jakobsplatz teilweise gesperrt

Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagabend gegen 22 Uhr entwendeten ein 17- und ein 21-jähriger Täter mehrere Kisten Leergut sowie eine gefüllte Getränkekiste von dem umzäunten Firmengelände eines Getränkehandels In der Au und konnten festgenommen werden. Nachdem der Inhaber des Getränkehandels in den letzten Wochen vermehrt das Fehlen von Leergut feststellte, installierte er ein Überwachungssystem, welches am ... Mehr lesen »