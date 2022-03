Bad Bergzabern – Einbruch in Autowerkstatt

Bad Bergzabern/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Sonntag/Montag, 06./07.03.2022, wurde in die Werkstatt eines Reparaturbetriebes in der Landauer Straße eingebrochen und ein Pkw Hyundai entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

