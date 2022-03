Sandhausen – Der SV Sandhausen gewinnt gegen Hannover 96

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Der SV 1916 Sandhausen hat das Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Hannover 96 mit 3:1 gewonnen, zur Halbzeit führte der SVS mit 2:1. Mit einem direkt verwandelten Eckballtor brachte Chima Okoroji den SVS in der 7. Minute mit 1:0 in Führung. Auch beim 2:0 hatte Okoroji entscheidenden Anteil, da seine Flanke von H96-Kapitän Marcel Franke unglücklich zum 2:0 (19.) ins eigene Tor abgelenkt wurde. Den Niedersachsen gelang gleich danach durch Sebastian Stolze (21.) der Anschlusstreffer zum 2:1 und Halbzeitstand. In der 81. Minute erzielte Janik Bachmann den 3:1-Endstand zum siebten Saisonsieg für Sandhausen. Der SV Sandhausen mit Trainer Alois Schwartz bleibt damit im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen.

Der SV Sandhausen hat sich mit nun 29 Punkten auf den 13. Tabellenplatz in der 2. Bundesliga verbessert. Spitzenreiter ist der SV Darmstadt 98 mit 47 Zählern vor dem punktgleichen FC St. Pauli, die 3:1 gegen den Karlsruher SC gewannen. Das nächste Spiel bestreitet der SV Sandhausen auswärts am Freitag, 11. März um 18.30 Uhr, beim Tabellenführer Darmstadt 98, die am Freitag mit 3:2 den FC Heidenheim besiegten.

Weitere Informationen über den SV 1916 Sandhausen gibt es unter www.svs1916.de.

Text Michael Sonnick