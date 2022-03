Karlsruhe – Der Karlsruher SC verliert bei St. Pauli

Hamburg. Der Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat das Auswärtsspiel am Samstag beim FC St. Pauli mit 1:3 verloren, bereits zur Halbzeit lagen die Karlsruher 0:3 zurück. Daniel Kyereh brachte St. Pauli mit einem Doppelpack in der 14. und 25. Minute in Führung. Simon Makienok sorgte in der 35. Minute für die Vorentscheidung für die Hamburger. In der zweiten Hälfte gelang KSC-Torjäger Philipp Hofmann (66.) der Ehrentreffer zum 1:3-Endstand.

Mit der achten Saisonniederlage bleibt das KSC-Team von Christian Eichner mit 33 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz in der 2. Liga. In der Tabelle liegen der SV Darmstadt 98 und der FC. St. Pauli mit jeweils 47 Zählern an der Spitze. Darmstadt hatte am Freitag mit 3:2 gegen den 1. FC Heidenheim gewonnen.

Das nächste Heimspiel vom Karlsruher SC findet am Sonntag, 13. März um 13.30 Uhr, im Wildparkstadion gegen Jahn Regensburg statt. Weitere Informationen über den Karlsruher SC gibt es unter www.KSC.de.

Text Michael Sonnick

