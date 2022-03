Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Ausstellung Birgit Sohl, FEA 11 – unterwegs contemporary. Begeistert von der Kraft der „flower power“, präsentiert vom UnterwegsTheater Heidelberg.

Birgit Sohl war die Muse, Mäzenin, Managerin und Lebenspartnerin des Künstlers Pieter Sohl. Nun stellt sie zum ersten Mal eigene Werke in der Heidelberger Altstadt aus: Ab 19.3.22 im FEA 11.

Birgit Sohl wurde in Kopenhagen geboren, wo sie auch aufwuchs. In den späten 60er Jahren kam sie mit dem Bildhauer und Maler Pieter Sohl (1933-2018) nach Heidelberg. Mehr als 50 Jahre hat Birgit Sohl im Hintergrund gewirkt, bevor sie vor gut drei Jahren den Mut hatte selbst zu malen.

Birgit Sohls Gemälde – Acryl und Öl auf Leinwand in meist mittleren Formaten ( von 20×30 bis 130x100cm.) scheinen zeitlich und räumlich über ihren Rahmen hinauszugehen: Die in den Motiven, oft aus der Natur vorgefundenen Texturen übersetzt die Künstlerin in klare Strukturen und erschafft so eine Spannung zwischen harmonischem Gefüge und großer Lebendigkeit: als sei das Licht eines besonderen Moments eingefangen und könnte sich im nächsten Moment verändern, als seien die flirrenden Muster im Wandel, als kämen die kräftigen Farben aus räumlicher Tiefe in das Bild.

Im FEA 11 präsentiert Birgit Sohl zum ersten Mal Bilder in einer eigenen Ausstellung. Eines der Bilder ist bereits an einen Schweizer Sammler verkauft. FEA 11 ist der kleine feine Raum des UnterwegsTheaters in der Heidelberger Innenstadt. Zentral gelegen mit Schaufenster zur Friedrich-Ebert-Anlage und Fenster zum Garten im Hinterhof vermittelt der Raum für etwa 30-50 Zuschauer ein besondere Mischung aus Privatheit und Öffentlichkeit, die sich für Ausstellungen, Lesungen und Performances im Geiste der Salonkultur eignen. Pop-up Galerie von Künstlern für KünstlerInnen mit Kultpotential.

Vernissage am Samstag, 19.3.2022, 17-19 Uhr, FEA 11, Friedrich-Ebert-Anlage 11, 69117 Heidelberg.

Die Künstlerin ist anwesend.

– Öffnungszeiten nach Terminvereinbarung: pieter.sohl@t-online.de,

Finissage am Gründonnerstag, 14.4.2022, 17-19 Uhr

Bitte die tagesaktuellen Coronaregeln beachten!

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/alle-meldungen/meldung/pid/aktuelle-aenderungen-der-corona-verordnungen/