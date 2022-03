Schifferstadt – Wohnraum, Paten und Dolmetschende für Ankommende aus der Ukraine gesucht

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Schifferstadt) – Aufgrund der schrecklichen Lage in der Ukraine sucht die Stadtverwaltung Schifferstadt dringend nach Wohnraum, Patinnen und Paten sowie Dolmetscherinnen und Dolmetschern.

Es werden in der nächsten Zeit vermehrt Flüchtlinge aus diesem Kriegsgebiet bei uns ankommen.

Meldungen hierzu nehmen die Herren Idris Yellice, Tel. 06235 44-323, oder Herrn Marcel Kaltenbach, Tel. 06235 44-320, oder per E-Mail unter soziales@schifferstadt.de an. Bei Mitteilungen über Wohnraum sollten die eigenen Kontaktdaten und Informationen über den Wohnraum angegeben werden. Wer idealerweise ukrainische oder russische Sprachkenntnisse vorweisen kann, wird um Unterstützung in dolmetschenden Tätigkeiten gesucht.

Auch Patinnen bzw. Paten werden gesucht, um den Ankommenden aus der Ukraine als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen und zum Beispiel Einkaufsmöglichkeiten zu zeigen.

Vielen Dank bereits heute an alle, die Ihre Hilfe anbieten.