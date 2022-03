Neustadt/Speyer – Girls’ Day der SPD-Bundestagsfraktion: Frauen in die Politik

Neustadt / Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(pm Isabel Mackensen-Geis, MdB SPD) –

Die SPD-Bundestagsfraktion veranstaltet jedes Jahr einen Girls’ Day, bei dem junge Frauen hinter die Kulissen des Parlamentsbetriebs schauen können. “Nach dem digitalen Girls’ Day im letzten Jahr, freue ich mich, dass ich in diesem Jahr eine Teilnehmerin wieder persönlich in Berlin begrüßen darf”, sagt die Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Neustadt-Speyer, Isabel Mackensen-Geis.

Mackensen-Geis weiter: “Am Girls’ Day am 28. April haben die jungen Frauen die Möglichkeit, ein abwechslungsreiches Programm mit vielen spannenden Einblicken in die Arbeit des Parlaments, der Fraktion und von uns Abgeordneten direkt in Berlin zu erleben. Die Anreise nach Berlin erfolgt bereits am Vortag und es kann ein erster Austausch mit den anderen 59 Teilnehmerinnen aus ganz Deutschland stattfinden. Am nächsten Tag geht es dann gleich mit einem politischen Frühstück los und der Tag ist vollgepackt mit interessanten Terminen, auch der Besuch einer Plenarsitzung ist eingeplant. Über die Kosten müssen sich die ,girls’ auch keine Gedanken machen: Zugfahrt, Übernachtung und Verpflegung werden übernommen.”

Teilnehmen können junge Frauen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren, die im Wahlkreis Neustadt-Speyer wohnen. “Wer Interesse hat, sendet mir eine kurze Bewerbung mit der Beschreibung, was einen an Politik interessiert und warum man hinter die Kulissen schauen will. Eingesendet werden können Mails genauso wie kurze Videos bis zum 20. März einfach über Instagram, Facebook oder per Mail an isabel.mackensen@bundestag.de. Ich freue mich auf die Nachrichten und werde dann die Gewinnerin auswählen”, erklärt Mackensen-Geis den Bewerbungsprozess.