Neustadt/Speyer – Frauentag nutzen, um auf die Situation von Frauen weltweit aufmerksam zumachen

Neustadt / Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(pm Isabel Mackensen-Geis, MdB SPD) –

Am Internationalen Frauentag gilt unsere volle Solidarität den Frauen und Kindern, die auf der Flucht sind – vor dem furchtbaren Angriffskrieg gegen die Ukraine. Sie gilt den Menschen, die in der Ukraine für Demokratie und Freiheit kämpfen – angesichts eines Krieges, der nicht ihrer ist. Aber sie gilt auch den Millionen anderer Frauen in der ganzen Welt, die seit vielen Jahren durch Kriege und Gewaltherrschaft bedroht werden. Und trotzdem für ihre Familien sorgen – stark sind.

“Der Internationale Frauentag ist ein wichtiger Tag für die Demokratie: Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist das Fundament einer freien Gesellschaft. Die Bilder aus der Ukraine, auf denen flüchtende Frauen mit ihren Kindern zu sehen sind, die ihre Männer zurücklassen müssen und in eine ungewisse Zukunft starten, überschatten in diesem Jahr den Frauentag.

Und trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass Frauenrechte auch in unserem Land, teilweise im nahen Umfeld nicht selbstverständlich sind. Angefangen bei Rollenbildern, die sich noch immer in der Gesellschaft halten – die Frau sorgt für die Familie, der Mann kümmert sich um seine Karriere – über Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern bis hin zu gesellschaftlichen Vorurteilen gegenüber denjenigen, die sich in ihren Körpern nicht wohlfühlen und für ein anderes Geschlecht entscheiden. All diesen Problemen müssen wir uns bewusst werden, um sie beheben zu können. Jede und jeder von uns kann im Kleinen etwas dazu beitragen, diese Probleme sukzessive abzubauen”, so die Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Neustadt-Speyer, Isabel Mackensen-Geis.

Weiterhin berichtet sie: “Mir ist es wichtig, dass wir auch auf bundespolitischer Ebene Zeichen setzen für Gleichberechtigung: Das fängt bei alltäglichen Dingen an, zum Beispiel, dass wir jungen Eltern in der SPD-Bundestagsfraktion uns zusammengetan haben und für einen familienfreundlicheren Parlamentsbetrieb kämpfen; geht über die rechtlichen Grundlagen für eine gerecht verteilte Elternzeit und für eine Anerkennung der Care-Arbeit; die Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro, durch die rund ein Drittel der Arbeitnehmerinnen profitieren werden; und reicht bis hin zur Abschaffung des Paragraphen 219a aus dem Strafgesetzbuch, damit Ärztinnen und Ärzte öffentlich und straffrei über Schwangerschaftsabbrüche informieren können – ein wichtiger Schritt für die Selbstbestimmung über den eigenen Körper.”

Auch im Wahlkreis Neustadt-Speyer gibt es zahlreiche Initiativen, die sich für starke Frauen einsetzen: “Mir ist es ein besonderes Anliegen, dass ich die Fraueninitiativen in der Region unterstütze. Seit vielen Jahren pflege ich einen guten Austausch mit den Frauenhäusern in Bad Dürkheim, Neustadt und Speyer. Deren Arbeit ist enorm wichtig, um traumatisierten Frauen mit ihren Kindern einen sicheren Zufluchtsort zu bieten. Daneben ist es mir ein Anliegen auch in meinem fachlichen Bereich, der Landwirtschaft und dem Weinbau, Frauen aus diesen männerdominierten Branchen zusammenzubringen – ein erster Aufschlag ist mir mit meinem Treffen “Weinbau ist weiblich” im letzten Sommer bereits gelungen, weitere Aktionen sind geplant. Und auch innerhalb der SPD gibt es die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, die sich für die Gleichberechtigung auch innerhalb der Partei einsetzt und beispielsweise jedes Jahr zusammen mit dem DGB den internationalen Frauentag in Neustadt feiert. Leider kann die Veranstaltung dieses Jahr nicht stattfinden, wir werden aber Verteilaktionen mit der SPD Neustadt in der Innenstadt machen, um auf das Ziel der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen aufmerksam zu machen”, so Mackensen-Geis.