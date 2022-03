Mannheim – Online-Veranstaltungsreihe: Gewerbegebiete zukunftsfähig gestalten

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/IHK Rhein-Neckar) -Der Engpass an Industrie- und Gewerbeflächen in der Metropolregion Rhein-Neckar hat sich in den zurückliegenden Jahren erheblich zugespitzt. Die Erweiterung, Verlagerung oder Neuansiedlung erweist sich dadurch für Betriebe oftmals als problematisch. Geeignete Flächen fehlen, Verdichtungspotenziale sind erschöpft und vermeintliche Flächenreserven sind aufgrund neuer Vorgaben häufig für gewerbliche Zwecke nicht mehr nutzbar. Wie kann man angesichts dieser Herausforderungen Industrie- und Gewerbegebiete künftig entwickeln? Welche Rolle spielt dabei der Klimawandel? Wie können Kommunen bei der Standortentwicklung zusammenarbeiten? Dazu starten die Industrie- und Handelskammern (IHKs) in der Metropolregion Rhein-Neckar und in Rheinland-Pfalz die Online-Veranstaltungsreihe „Gewerbegebiete zukunftsfähig gestalten“. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Termine sind am 10., 16., und 23. März 2022, jeweils um 14 Uhr. Zielgruppe sind Stadtplaner, Wirtschaftsförderungen und Unternehmen, die sich mit der Zukunft der Gewerbegebiete befassen. Weitere Informationen gibt es unter www.rhein-neckar.ihk24.de/zukunft-gewerbegebiete

Aus Sicht der Industrie- und Handelskammern ist eine bedarfsgerechte Erweiterung der Industrie- und Gewerbeflächen zur Stärkung des Industrie- und Wirtschaftsstandortes Metropolregion Rhein-Neckar dringend notwendig. Da die Neuausweisung von Gewerbeflächen an immer größere Hürden geknüpft ist, gewinnt künftig auch die Nachverdichtung und Qualifizierung bestehender Gewerbegebiete weiter an Bedeutung, ebenso die interkommunale Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer Flächen. Vor diesem Hintergrund veranschaulichen die IHKs in ihrer Online-Veranstaltungsreihe wesentliche Herausforderungen dieser Entwicklung, stellen gelungene Beispiele und Erfolgsfaktoren vor und diskutieren mit kommunalen Planungsträgern, Wirtschaftsförderern und Unternehmen.

Die IHK-Online-Veranstaltungsreihe „Gewerbegebiete zukunftsfähig gestalten“ im Überblick:

Donnerstag, 10. März 2022, 14 Uhr

„Wirtschaftsstandorte interkommunal entwickeln und zum Erfolg führen“

Mittwoch, 16. März 2022, 14 Uhr

„Bestehende Industrie- und Gewerbegebiete zukunftsfähig gestalten“

Mittwoch, 23. März 2022, 14 Uhr

„Klimaanpassung bei Gewerbeentwicklung gemeinsam planen und umsetzen“

Web: www.rhein-neckar.ihk24.de/zukunft-gewerbegebiete