Mannheim – Kirche wird Konzertsaal! Benefizkonzerte für die Vesperkirche am 25. März und 24. April

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Was wäre die Vesperkirche ohne die Musik und ohne das Engagement der Künstler Mannheims. Für die pandemiebedingt abgesagten Termine im Zeitraum der Vesperkirche konnte Ersatz gefunden werden: Unter dem Titel “Heinrich-Vetter-Stiftung präsentiert das SAP-Sinfonieorchester“ verwandelt sich die Mannheimer Christuskirche am Freitag, 25. März um 19 Uhr zum Konzertsaal. Auf dem Programm stehen das Violinkonzert in d-Moll von Richard Strauss, die Jubel-Ouvertüre von Carl Maria von Weber sowie Robert Schumanns „Frühlingssinfonie“. Das Konzert findet unter der Leitung von Dr. Timo Jouko Herrmann statt. Solist an diesem Abend ist der Violinist Alexander Galushkin.

Auch das Kurpfälzische Kammerorchester wird in diesem Jahr wieder für die Mannheimer Vesperkirche spielen: Das Konzert findet statt am 24. April um 17 Uhr in der Citykirche Konkordien: Werke u.a. von Franz Xaver Richter, Félicien David und Asger Hamerik stehen auf dem Programm.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, um Spenden wird herzlich gebeten. Weitere Informationen unter: https://citykirchekonkordien.de/veranstaltungen/, https://christusfriedengemeinde.ekma.de/

Die Benefizkonzerte haben alljährlich traditionell während der Zeit der Mannheimer Vesperkirche im Januar stattgefunden und Kirchen in einen Konzertsaal verwandelt. Das Spendenaufkommen sei durch die Benefizkonzerte immer sehr hoch ausgefallen, umso erfreulicher sei es, Ersatztermine im Frühling gefunden zu haben, bestätigen die beiden Pfarrerinnen Anne Ressel und Ilka Sobottke.

Die Mannheimer Vesperkirche findet jährlich für vier Wochen in der Citykirche Konkordien statt. Neben einem warmen Mittagessen bietet die Evangelische Kirche Mannheim und ihr Diakonisches Werk auch Sozialberatung vor Ort an. Die sozialpolitische Aktion kostet jährlich über 150.000 Euro. Spenden ermöglichen diese Aktion. Infos: www.vesperkirche-mannheim.de, Foto: Alexander Kästel. (JeLa).